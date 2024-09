Wetter: Oktoberbeginn in Bayern wird regnerisch

München (dpa/lby) - Die neue Woche bringt in Bayern typisches Herbstwetter mit viel Abwechslung. Am heutigen Tag dominieren in Nordbayern Wolken und gelegentlich leichter Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Süden bleibt es zunächst noch freundlich und mild, doch gegen Abend ziehen auch dort Regenschauer auf. Während es im Fichtelgebirge frische 9 Grad gibt, wird es am Alpenrand mit bis zu 17 Grad wärmer. In der Nacht zum Dienstag breitet sich der Regen über dem Freistaat aus.