Abkühlung auf Ungarisch: Baden in der Donau

Deutlich mehr Raum zur Abkühlung bietet die Hauptstadt des Nachbarlands Ungarn. In BUDAPEST darf man an Abschnitten der Donau baden und die legendären Schwimmbäder haben bei großer Hitze im Hochsommer länger geöffnet. Die Stadtverwaltung hat hunderte Trinkbrunnen eingerichtet. Und auch in Budapest laden Wassernebelanlagen zum Duschen ein.

Baden in den regulären Springbrunnen ist allerdings verboten. Besondere Aufmerksamkeit widmet die Kommune stattdessen dem Besprühen der Straßen am Abend: Per Satellit werden die Orte ermittelt, an denen mangels Grünfläche der Asphalt extrem glüht. Dort wird gezielt mit Wasser gesprüht.

Siesta und "Superblöcke" in Spanien

In BARCELONA und anderen spanischen Großstädten versuchen die Einwohner der Hitze zu trotzen. Barcelona hat ein Netz von mehr als 500 sogenannten Klimaschutzräumen. Diese "refugios climáticos" sind klimatisierte öffentliche Gebäude wie etwa Bibliotheken, Museen, Schulen, Pfarrhäuser und Bürgerzentren, die sich freiwillig beteiligen. Die katalanische Metropole setzt außerdem auf ihre "Superilles" (Superblöcke): verkehrsberuhigte Häuserblocks mit viel Grün, schattenspendenden Bäumen und vielen Sitzgelegenheiten.

MADRID erweitert ebenfalls sein Angebot an klimatisierten Aufenthaltsräumen, Trinkwasserstellen, Wasserspielen sowie Sprühnebelanlagen auf stark frequentierten Plätzen. Während Hitzeperioden bleiben öffentliche Einrichtungen länger geöffnet, um vor allem älteren Menschen und anderen gefährdeten Bevölkerungsgruppen Schutz zu bieten.

Auch der Alltag ist traditionell an die Sommerhitze angepasst. Vor allem im Süden, zum Beispiel in SEVILLA, verlagert sich das Leben in die frühen Morgen- und späten Abendstunden. Aber auch in Madrid, Barcelona und anderen Städten schließen viele Geschäfte mittags für mehrere Stunden.

In Straßencafés sorgen Wasservernebler für etwas Abkühlung, viele Plätze werden von großen Sonnensegeln beschattet. Auf den Tisch kommen im Sommer häufig kalte Gerichte wie Gazpacho, eine kalte Gemüsesuppe aus Tomaten, Gurken, Paprika und Olivenöl, oder Salmorejo, eine dickflüssigere kalte Tomatencreme. Auch das ein Hinweis an Mittel- und Nordeuropäer: Leichtes Essen macht die Hitze erträglicher.