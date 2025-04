Wetter: Niederschläge mit Starkregen beenden Trockenphase

Niedrigere Temperaturen

Nach 16 bis 21 Grad am Mittwoch soll es in den kommenden Tagen frischer werden. Am Donnerstag steigen die Werte kaum über 10 Grad an den Alpen, sonst werden es 12 bis 16 Grad. Für Freitag erwarten die Experten Höchstwerte zwischen 10 Grad in Berchtesgaden und 17 Grad in Unterfranken und im Raum Regensburg.