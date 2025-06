Wetter: Nicht ohne Sonnenschutz! Hohe UV-Werte in Bayern erwartet

Neben Sonnenschutz auch viel trinken

Der Meteorologe rät, Sonnencreme auch schon am Morgen aufzutragen - besonders auf exponierten Stellen wie Nase, Ohren, Lippen und Fußrücken. "Was dazu kommt, ist die Hitzebelastung. Deshalb sollte man viel trinken." Der DWD erwartet am Freitag und Samstag in Bayern Temperaturen von bis zu 33 und 35 Grad.