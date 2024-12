Auch bundesweit war es mit durchschnittlich 10,9 Grad erneut so warm wie noch in keinem anderen Jahr. "Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel", ordnete DWD-Sprecher Uwe Kirsche ein. Zugleich war 2024 ein deutlich zu nasses Jahr - was sich auch in Bayern zeigte.