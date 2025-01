Erfurt (dpa/th) - Teils neblig-trübes Wetter erwartet die Menschen in Thüringen am Morgen. Am Vormittag gibt es eine zögerliche Nebelauflösung und im Tagesverlauf lockert es gebietsweise auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu drei Grad, bei Sonne sind bis zu sechs Grad möglich. Im Dauernebel bleibt es bei kühlen null Grad.