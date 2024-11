München (dpa/lby) - Am Wochenende müssen sich die Menschen in Bayern auf nebliges Herbstwetter einstellen. Der Samstag beginnt trüb mit dichtem Nebel im Alpenvorland und hochnebelartiger Bewölkung in vielen anderen Teilen des Landes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Vereinzelt kann es leichten Sprühregen geben, während die Sonne sich vor allem in den Alpen zeigt. Die Höchsttemperaturen erreichen 8 bis 13 Grad.