Wetter: Nebel und Minusgrade in Bayern

Am Vormittag ist es oft trüb. Sonne gibt es vor allem in Alpennähe und in Ostbayern. In niedrigeren Lagen jedoch hält sich der Hochnebel. Die Sicht ist teils auf 150 Meter beschränkt. Laut DWD erreichen die Temperaturen maximal zwischen 5 und 10 Grad, an den Alpen bis zu 13 Grad.