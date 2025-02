Wetter: Nebel und Glätte zum Wochenstart in Bayern

Sonne lässt sich im Süden blicken

In der Nacht zum Mittwoch breitet sich laut DWD erneut Nebel und Hochnebel aus. Es sei mit Tiefstwerten zwischen -3 bis -7 Grad Celsius zu rechnen, in den Alpen und im Bayerwald sogar fast bei -10 Grad Celsius. Im Umfeld von Donau und Naab sowie generell in Niederbayern soll es am Mittwoch meist trüb werden. Sonst löst sich der Nebel von Süden her oft auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Es werden Höchsttemperaturen in Alpennähe von bis zu 9 Grad Celsius erwartet.