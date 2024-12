Wetter: Nebel im Flachland, Sonne auf den Bergen

Erfurt (dpa/th) - Während sich das Thüringer Flachland grau und nebelig zeigt, lockt der Thüringer Wald mit dünner Schneedecke, relativ milden Temperaturen und Sonnenschein zum Winterausflug. Alpinskifahrer können seit Freitag auch eine zweite Alpinski-Anlage nutzen. Die Skiarea Heubach bei Masserberg startete nach den Weihnachtsfeiertagen in die Saison, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Vor Weihnachten war schon der Fallbachlift in Oberhof in Betrieb gegangen. Wegen der geringen Schneemengen ist das Wintersportangebot auch in den Kammlagen allerdings noch überschaubar.