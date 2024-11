Der DWD erwartet den Wetterumschwung demnach noch in der Nacht zum Montag. Am Tag soll sich teils schauerartiger Regen aus dem Nordwesten über Deutschland ausbreiten. Die Temperaturen können maximal zwischen fünf und zwölf Grad erreichen. Auch der Wind soll vor allem im Nordwesten und Westen spürbar auffrischen. Am Dienstag bleibt es den Meteorologen zufolge bei fünf bis zehn Grad stark bewölkt. Örtlich könne es auch regnen.