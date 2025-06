Wetter: Nach Räumung wegen Sturm: Demopark Eisenach öffnet wieder

Eisenach (dpa/th) - Nach der Räumung des Demopark-Geländes in Eisenach öffnet die Fachmesse wieder regulär. Das sagte Christoph Götz, Sprecher des Demoparks der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "So wie es aussieht, ist das noch glimpflich ausgegangen." Es habe keine Verletzten gegeben. "Vielleicht hat jemand eine Schürfwunde am Arm gehabt, aber es musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden." Das schreibt der Sprecher auch der Entscheidung zu, zusammen mit Feuerwehr und Polizei frühzeitig die Räumung des Geländes zu beschließen.