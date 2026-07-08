Wetter: Nach leichter Abkühlung kehrt der Sommer zurück

Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab, meist bleibt es trocken. Nur in Thüringen sind vereinzelt Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad, im Bergland bleibt es etwas kühler. Dazu weht ein mäßiger Nordwestwind, der örtlich mit Böen auffrischt. Auf dem Brocken und dem Fichtelberg sind zeitweise stürmische Böen möglich.