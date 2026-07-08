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Wetter Nach leichter Abkühlung kehrt der Sommer zurück

Wer Sonne und Wärme vermisst hat, darf sich freuen: Ab Donnerstag wird es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder richtig sommerlich.

Wetter: Nach leichter Abkühlung kehrt der Sommer zurück
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Nach einem noch vergleichsweise frischen Tag kehrt der Sommer zurück: Bereits ab Donnerstag steigen die Temperaturen wieder deutlich an. (Archivbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Leipzig - Der heutige Tag bringt die letzte Abkühlung, bevor der Sommer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ab Donnerstag mit deutlich steigenden Temperaturen zurückkehrt. Das geht aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

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Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab, meist bleibt es trocken. Nur in Thüringen sind vereinzelt Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad, im Bergland bleibt es etwas kühler. Dazu weht ein mäßiger Nordwestwind, der örtlich mit Böen auffrischt. Auf dem Brocken und dem Fichtelberg sind zeitweise stürmische Böen möglich.

Steigende Temperaturen 

Schon am Donnerstag setzt sich den Angaben nach wieder freundlicheres Wetter durch. Bei heiterem bis wolkigem Himmel bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad.

Zum Ende der Woche wird es wieder sommerlich. Am Freitag erwarten die Meteorologen verbreitet 26 bis 29 Grad bei viel Sonnenschein und trockener Witterung. Am Wochenende setzt sich die Erwärmung fort. Am Samstag klettern die Temperaturen auf 27 bis 31 Grad. Regen bleibt nach derzeitigem Stand aus.