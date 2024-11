Wetter: Nach kräftigen Schneefällen - Lawinengefahr in den Alpen

München (dpa/lby) - Der Lawinenwarndienst Bayern warnt vor Lawinengefahr am Wochenende. Mit steigenden Temperaturen seien aus dem felsigen Steilgelände vermehrt Lockerschneelawinen zu erwarten, heißt es im Online-Portal der Lawinenzentrale. Zu Vorsicht sei besonders unterhalb von Felswänden und an Gleitschneerissen geraten. Besonders am Sonntag soll es wieder wärmer werden. Auch Personen könnten Lawinen auslösen.