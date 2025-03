Wetter: Nach feuchtem Wochenstart viel Sonne in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Nach einem verregneten Wochenstart steigen in Thüringen die Temperaturen und es wird frühlingshaft. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, ist bei sechs bis elf Grad zunächst vor allem Ostthüringen von Schauern betroffen, die am Montagnachmittag nachlassen. Es soll auflockern. Im Bergland werden laut der Vorhersage drei bis sieben Grad erwartet. In der Nacht hört der Regen demnach auf und es wird klar.