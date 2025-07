Wetter: Nach einigen Regentropfen wird es wieder wärmer

Am Donnerstag wird es mit bis zu 26 Grad im Raum Aschaffenburg wieder wärmer. Neben einzelnen Schauern im Südosten sind auch sonnige Abschnitte zu erwarten, so der DWD. Am Freitag zeigt sich voraussichtlich ein Sonne-Wolken-Mix mit Höchstwerten zwischen 20 und 27 Grad.