Am Samstag liegen die Temperaturen laut DWD bei 27 bis 29 Grad, vereinzelt sind auch 30 Grad möglich. Am Sonntag bewegten sich die Temperaturen bei 25 bis 28 Grad. Nur im Osten würden um die 30 Grad erreicht werden. Am Sonnabend gebe es mehr Sonne, am Sonntag mehr Wolken.