Wetter: Nach dem Herbstwetter kommt der Spätsommer nach Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Nach herbstlichem Wetter kehrt die Sonne zurück nach Thüringen. Am Mittwoch bleibt es zunächst bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 19, im Bergland 10 bis 16 Grad.