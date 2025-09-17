Wetter Nach dem Herbstwetter kommt der Spätsommer nach Thüringen
dpa 17.09.2025 - 07:08 Uhr
Nach Wolken und Regenwetter können sich die Menschen in Thüringen auf den Spätsommer freuen. Am Freitag sind bis zu 28 Grad angekündigt.
In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt und regnerisch bei 14 bis 9 Grad. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Bei einzelnen Windböen wird es allmählich wärmer mit Höchstwerten von 21 bis 24, im Bergland 16 bis 21 Grad.
Die Nacht zum Freitag verläuft bewölkt und trocken bei Tiefstwerten von 14 bis 9 Grad. Der Freitag bringt spätsommerliches Wetter nach Thüringen: Bei nur wenigen Quellwolken gibt es viel Sonnenschein und es wird deutlich wärmer mit maximal 25 bis 28, im Bergland 22 bis 25 Grad.