Wetter: Ministerium meldet Rekord-Niederschlag in Südbayern

München (dpa/lby) - In Südbayern sind in den vergangenen zwölf Monaten historisch hohe Mengen an Regen gefallen. Wie das bayerische Umweltministerium mitteilte, handelt es sich um das nasseste hydrologische Jahr seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnung im Jahr 1950. Der aktuelle Zeitraum bezieht sich auf die Spanne zwischen Anfang November 2023 und Ende Oktober 2024. In dieser Zeit seien im Süden des Freistaats 1.463 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen - 36 Prozent mehr als die Durchschnittsmenge.