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Wetter Mildes Wetter am Mittwoch, nachts örtlich Nebel

Erst Regen, dann Sonne: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird der Mittwoch mild. In der Nacht kann Nebel die Sicht örtlich trüben.

Wetter: Mildes Wetter am Mittwoch, nachts örtlich Nebel
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In Mitteldeutschland bleibt es mild und wechselhaft. (Archivbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Dresden/Erfurt/Magdeburg (dpa/sa/sn/th) - Mild und anfangs wechselhaft startet der Mittwoch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Vormittag setzt im Westen Regen ein, der bis zum Nachmittag bis in die Oberlausitz zieht. Thüringen und Sachsen-Anhalt haben den Regen schon bis zum Mittag hinter sich, er wandert ostwärts ab. Dahinter wechseln sich Wolken und Sonne ab, örtlich fallen einzelne Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad.

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In Thüringen werden 12 bis 14 Grad erreicht, in Sachsen-Anhalt mit 13 bis 15 Grad am meisten. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es größtenteils leicht bewölkt, örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen in Sachsen bei 6 bis 3 Grad, in Thüringen bei 5 bis 1 Grad. In der Altmark fällt etwas Regen, dort sinken die Temperaturen auf 6 bis 3 Grad.