Wetter: Mildes Wetter am Mittwoch, nachts örtlich Nebel

Dresden/Erfurt/Magdeburg (dpa/sa/sn/th) - Mild und anfangs wechselhaft startet der Mittwoch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Vormittag setzt im Westen Regen ein, der bis zum Nachmittag bis in die Oberlausitz zieht. Thüringen und Sachsen-Anhalt haben den Regen schon bis zum Mittag hinter sich, er wandert ostwärts ab. Dahinter wechseln sich Wolken und Sonne ab, örtlich fallen einzelne Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad.