Wetter: Mildes und wechselhaftes Herbstwetter in Bayern

München (dpa/lby) - Dank Hoch Elmar erwartet den Freistaat zunächst ein meist freundlicher Mix aus viel Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur im Süden des Landes nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf milde 14 bis 18 Grad Celsius, im Norden bleibt es bei 12 bis 16 Grad etwas kühler. In den Alpen steigt die Temperatur in 2000 Metern Höhe immerhin noch auf 9 Grad, auf der Zugspitze werden es 2 Grad. Für die nordbayerischen Kammlagen werden 11 Grad erwartet, auf dem Großen Arber nur frische 7 Grad.