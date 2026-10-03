Wetter: Mildes Herbstwochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wochenende lockt in Hessen mit sehr mildem Herbstwetter zu einem Ausflug nach draußen. Wenn sich am Samstag die Nebel- und Hochnebelfelder aufgelöst haben, ist es verbreitet heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte zwischen 18 und 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird der Herbst dann schon spürbarer: Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 10 und kühlen 5 Grad.