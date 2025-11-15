Wetter: Mildes Herbstwochenende, bevor der Winter anklopft

In der Nacht zum Sonntag zieht Regen aus Südwesten auf, rund um den Main kann sich dichter Nebel bilden. Der Sonntag startet in Niederbayern noch nass, sonst löst sich der Nebel auf. Zeitweise zeigt sich die Sonne, in Franken bleibt sie sogar mal etwas länger. Mit 8 bis 14 Grad bleibt es nochmals mild.