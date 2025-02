Wetter: Mildere Temperaturen bei Sonne und Regen

In der Nacht zum Sonntag kommt es laut DWD zu leichtem Frost im Osten, in Oberbayern und am Alpenrand. Mehrere Wolken und leichter Regen sollen dann bis zum Mittag aufziehen, woraufhin wieder mehr Sonne vom Südwesten her erwartet wird. Mit maximal 7 bis 12 Grad kann man demnach rechnen. An der Rhön und an den Alpen könnte es allerdings teilweise stürmisch werden.