Wetter Milde Wetterlage in Sicht - Bis zu 20 Grad am Donnerstag

Offenbach - In den kommenden Tagen wird in Deutschland milderes Wetter erwartet. Im Rheinland, im Oberrheingraben sowie am Alpenrand sind am Donnerstag sogar bis zu 20 Grad möglich. "Weil sich nördlich und westlich von Deutschland in den kommenden Tagen wiederholt Tiefdruckgebiete tummeln, werden auf der Vorderseite davon mit einer südwestlichen Strömung nochmals sehr milde Luftmassen zu uns verfrachtet", sagt Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Die Fracht ist ab der Wochenmitte vorübergehend sogar für Temperaturen nahe 20 Grad gut."