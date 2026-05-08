Wetter Milde Temperaturen zum Wochenende in Thüringen
dpa 08.05.2026 - 06:12 Uhr
In Thüringen bleibt es zum Wochenende meist trocken und mild. Nachts wird es allerdings deutlich kühler – örtlich sind Nebel und Hochnebel möglich.
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In der Nacht zum Samstag können sich örtlich Nebel- und Hochnebelfelder bilden. Regen ist weiterhin nicht in Sicht. Die Temperaturen sinken auf sieben bis fünf Grad.
Am Samstag wird es heiter bis wolkig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 22 Grad.