 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Milde Temperaturen zum Wochenende in Thüringen

Wetter Milde Temperaturen zum Wochenende in Thüringen

In Thüringen bleibt es zum Wochenende meist trocken und mild. Nachts wird es allerdings deutlich kühler – örtlich sind Nebel und Hochnebel möglich.

Wetter: Milde Temperaturen zum Wochenende in Thüringen
1
In Thüringen wird es zum Wochenende trocken. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wird am Wochenende trockenes Wetter mit milden Temperaturen erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Freitag zunächst bedeckt. Im Laufe des Tages lockert es auf. Regen soll es nicht geben. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 17 Grad.

Nach der Werbung weiterlesen

In der Nacht zum Samstag können sich örtlich Nebel- und Hochnebelfelder bilden. Regen ist weiterhin nicht in Sicht. Die Temperaturen sinken auf sieben bis fünf Grad.

Am Samstag wird es heiter bis wolkig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 22 Grad.