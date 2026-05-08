Wetter: Milde Temperaturen zum Wochenende in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wird am Wochenende trockenes Wetter mit milden Temperaturen erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Freitag zunächst bedeckt. Im Laufe des Tages lockert es auf. Regen soll es nicht geben. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 17 Grad.