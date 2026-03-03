Wetter: Milde Temperaturen und Sonne - vor allem in Franken

München (dpa/lby) - Nach vielerorts nebligem Tagesanbruch steht für weite Teile Bayerns sonniges Wetter mit milden Temperaturen in Aussicht. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen elf und 17 Grad liegen. Am wärmsten wird es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts wieder ganz im Norden des Freistaats in Aschaffenburg werden. Im Süden Bayerns soll es stärker bewölkt sein als im Norden, vereinzelte Schauer sind demnach nur am oberbayerischen Alpenrand zu erwarten.