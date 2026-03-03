Wetter: Milde Luft sorgt für freundliches Wetter im Osten

Am Mittwoch und Donnerstag setzt sich das freundliche und trockene Wetter fort – nach Nebelauflösung scheint meist die Sonne. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen elf und 15 Grad, in Erzgebirge, Harz und den Hochlagen des Thüringer Waldes um zehn Grad. Der Wind bleibt schwach und dreht allmählich auf östliche Richtungen.