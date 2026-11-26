Dresden/Erfurt/Magdeburg (dpa/sa/sn/th) - Schnee zieht in der Nacht zum Freitag über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Besonders in Sachsen und Thüringen kann es gebietsweise einige Zentimeter Neuschnee geben, auf den Straßen droht Glätte. Zuvor bleibt es am Donnerstag meist trocken. Die Höchstwerte reichen von minus 3 Grad in Sachsen und Thüringen bis 2 Grad in Sachsen-Anhalt.