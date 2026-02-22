Leiche von vermisstem Touristen in der Tatra gefunden

In der Hohen Tatra fanden slowakische Retter nach mehrtägiger Suche die Leiche eines vermissten Touristen. Alles deute darauf hin, dass es sich bei dem Toten um einen 30-jährigen Mann handelte, der seit der vergangenen Woche im Grenzgebiet zu Polen verschwunden sei, sagte ein Sprecher der polnischen Bergwacht der Nachrichtenagentur PAP.

Der Mann war am 14. Februar mit der Seilbahn auf den Berg Kasprowy Wierch gefahren, wie Aufzeichnungen von Überwachungskameras zeigten. Danach verlor sich seine Spur. Eine am Mittwoch begonnene Suchaktion mit Spürhunden und Hubschraubern führte die Retter am Donnerstag in ein Lawinengebiet. Wegen schlechter Witterungsbedingungen musste die Rettungsaktion zwischenzeitlich abgebrochen werden. In den vergangenen zwei Wochen hat es bereits vier Lawinentote in der Hohen Tatra gegeben.

Bei einsetzendem Tauwetter in der Region stuft die polnische Bergwacht die Lawinengefahr derzeit als moderat ein. Die Schneedecke sei an steilen Hängen nur schlecht mit dem Untergrund verbunden. Eine Lawinenauslösung sei an einigen Stellen bei großer Zusatzbelastung möglich, ein spontaner Abgang größerer Lawinen aber unwahrscheinlich, hieß es.

Weiler in Frankreich von Außenwelt abgeschnitten

In den nördlichen französischen Alpen haben am Samstag mehrere Lawinenabgänge im Oisans-Massiv (Isère) zwei Weiler isoliert. In Allemond, nahe Alpe d’Huez, wurde die einzige Zufahrtsstraße durch eine außergewöhnlich starke Lawine auf über einem Kilometer verschüttet. Die Straße ist der einzige Zugang zu einem der Weiler, der nun völlig von der Außenwelt abgeschnitten ist.

In Articol hat eine heftige Lawine mehrere Fahrzeuge unter großen Schneemassen und umgestürzten Bäumen begraben. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand, der Lawinenabgang kam am Ortseingang zum Stillstand.

Rumänien ringt mit Schneemassen

Starke Schneefälle registrierte auch das südosteuropäische Land Rumänien. An den beiden Flughäfen der Hauptstadt Bukarest kam es deshalb am Samstagvormittag zu Verspätungen. Am Sonntagmorgen maßen die Meteorologen in Bukarest bis zu 36 Zentimeter Neuschnee. In den Bergen der Karpaten fielen sogar bis zu 1,8 Meter Schnee, berichtete das Nachrichtenportal "hotnews.ro".

Im Dorf Vadu Parului, 80 Kilometer nördlich von Bukarest, brachten die Schneemassen das Dach einer Stallung zum Einsturz. 30 Schafe und Ziegen fanden infolgedessen den Tod, berichtete die Nachrichtenagentur Mediafax unter Berufung auf die lokale Feuerwehr.