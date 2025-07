Sonniges Wochenende mit einzelnen Gewittern

Mit viel Sonne können die Menschen in Bayern dann am Samstag rechnen. Die Höchsttemperaturen steigen noch mal an auf 27 bis 32 Grad. Am Nachmittag ziehen von Südwesten her wieder Wolken ins Land. Dadurch kann es in Schwaben und an den Alpen wieder zu einzelnen Gewittern kommen.