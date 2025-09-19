Wetter: Kurzes Sommer-Comeback in Thüringen

Die Temperaturen sinken in der Nacht zum Sonntag auf 18 bis 15 Grad. Am Sonntag verabschiedet sich das Sommerwetter langsam: Wolken ziehen auf, und es kann zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 25, im Bergland zwischen 19 und 22 Grad. In der Südosthälfte kann es vor dem Regen noch wärmer werden. Für Montag ist dann herbstlich-regnerisches Wetter angekündigt.