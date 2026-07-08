Wetter: Kühler an der Küste, heißer im Südwesten

Offenbach - Heißer im Südwesten und kühler im Nordosten: Das Wetter in Deutschland zeigt sich mit Blick auf die Temperaturen recht zweigeteilt. "Ab Donnerstag nehmen die Sonnenstunden von Südwesten her zu, und auch die Temperaturen steigen an", sagt Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Am seltensten bekommt man demnach im Nordwesten die Sonne zu Gesicht, am heißesten wird es wie gewohnt im Südwesten. Von Nordosten nach Südwesten werden laut DWD 21 bis 33 Grad erreicht.