Erfurt (dpa/th) - Die neue Woche startet in Thüringen mit frostigen Temperaturen. Am Morgen liegen die Werte verbreitet zwischen -2 und -6 Grad, in Bodennähe bis -9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber bleibt es heiter bis wolkig und trocken, bei Höchstwerten bis zu 13 Grad, im Bergland bis zu 10 Grad.