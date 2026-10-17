Wetter: Kühl und meist trocken - so wird das Wetter in Sachsen

Am Dienstag gibt es zunächst oft Wolken, später größere Lücken. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 13 Grad, im Bergland teils um 9 Grad. Im Erzgebirge sind am Dienstag zeitweise Windböen möglich, an besonders ungeschützten Stellen auch stürmische Böen. In der Nacht zum Mittwoch können die Böen dort anhalten.