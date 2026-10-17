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Wetter Kühl und meist trocken - so wird das Wetter in Sachsen

Im Erzgebirge sind am Dienstag zeitweise Windböen möglich, in ungeschützten Lagen sogar stürmische. Was bringt das Wetter in den übrigen Teilen Sachsens?

Wetter: Kühl und meist trocken - so wird das Wetter in Sachsen
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In Sachsen bleibt es in den kommenden Tagen überwiegend wolkig und kühl. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden (dpa/sn) - Auf überwiegend trockenes, aber kühles Wetter können sich die Menschen in Sachsen in den kommenden Tagen einstellen. Am Sonntag bleibt es bei vielen Wolken meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. 

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Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad, im Bergland um 8 Grad. Am Montag wird es ebenfalls überwiegend wolkig und trocken. Die Temperaturen erreichen 10 bis 13 Grad, im Bergland um 10 Grad.

Am Dienstag gibt es zunächst oft Wolken, später größere Lücken. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 13 Grad, im Bergland teils um 9 Grad. Im Erzgebirge sind am Dienstag zeitweise Windböen möglich, an besonders ungeschützten Stellen auch stürmische Böen. In der Nacht zum Mittwoch können die Böen dort anhalten.

In den Nächten sinken die Temperaturen zunächst auf 7 bis 3 Grad, in der Nacht zum Dienstag auf 4 bis 0 Grad. Dabei kann sich örtlich Nebel bilden.