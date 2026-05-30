Wetter: Kräftige Gewitter und Hagel drohen am Wochenende in Bayern

Der Samstag beginnt wolkig oder stark bewölkt. Dazu kommen Schauer und einzelne Gewitter, die ab Mittag durchaus kräftiger ausfallen können. Der Wind frischt zunehmend auf und vor allem an den östlichen Mittelgebirgen kann es gelegentlich starke Böen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 Grad in Hochfranken und 30 Grad am unteren Main. In den Kammlagen soll es maximal 22 Grad warm werden, am Großen Arber lediglich 18 Grad.