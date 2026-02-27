Wetter: Knackt der Februar die 23 Grad?

Gutes Wetter ist Zeit für Glückshormone

Bei vielen dürfte das frühlingshafte Wetter einen echten Tatendrang auslösen - kein Wunder, erklärt der Bio- und Umweltmeteorologe Andreas Matzarakis. Im Winter bildet der Körper mehr Melatonin - ein Hormon, das unter anderem den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert. "Wenn es dunkel ist, wollen wir ja schlafen", erklärt der an der Universität Freiburg tätige Professor. Jetzt, wo sich der Winter langsam verabschiedet und die Sonne herauskommt, bildet der Körper dagegen weniger Melatonin - und dafür mehr Vitamin D und so mehr vom Glückshormon Serotonin. "Damit wir aufwachen, damit wir viel aktiver sind und viel mehr Energie haben", so Matzarakis.