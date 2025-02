Wetter: Kaum Sonne am Wochenende in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Bei oft bewölktem Himmel und Temperaturen um den Gefrierpunkt zeigt sich der Winter am Wochenende in Thüringen zunächst wenig freundlich. Dabei bleibt es meist niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Bei einem bis vier Grad bleibt die Sonne heute hinter Wolken verborgen. Im Bergland werden der Vorhersage zufolge minus drei bis ein Grad erwartet. Dort frischt auch der Wind bisweilen böig auf. Die Nacht wird stark bewölkt.