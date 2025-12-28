Am Vormittag bleibt es oft trüb. Vor allem im Alpenvorland hält sich auch am Nachmittag dichter Hochnebel, ansonsten zeigt sich oft die Sonne. Und es soll kalt sein: Die Maximaltemperaturen liegen bei minus zwei bis plus vier Grad. In der Nacht auf Montag sinken die Tiefstwerte sogar auf minus 6 bis minus 13 Grad.