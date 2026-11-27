Am Donnerstag hatte ein Wintereinbruch im Süden Bayerns und in Österreich zu Glätte, Unfällen und einer zeitweisen Autobahnsperrung geführt. Weil sich Lastwagen nach einer Sperrung auf der Brennerautobahn und Blockabfertigung an der Grenze auf der Inntalautobahn bis nach Rosenheim zurückstauten, durften zeitweise keine Fahrzeuge mehr auf die A93 in Richtung Süden fahren. Erst am Abend gab es Entwarnung und die Autobahn wurde wieder freigegeben.