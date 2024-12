Zudem sei eine Wetterbesserung ab Donnerstag in Sicht, so Engelmann. Die Sonne könne vielerorts die grauen Schleier beiseiteschieben. Ab Montag zeichne sich deutlich milderes Wetter ab mit Temperaturen bis zu neun Grad in den Tieflagen und auch Plusgraden in den Höhenlagen, die zum Abtauen des Schnees führen können.