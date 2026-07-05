Wer sich später einmal an den Juni 2026 erinnern wird, der wird wohl vor allem an diese außergewöhnliche Hitzewelle denken, welche in der letzten Dekade zu schaffen machte. Eine Hitzewelle für die Geschichtsbücher? Klingt etwas dramatisch, allerdings kommt es dem sehr nahe. Aber warum? Weil es ein deutschlandweites Ereignis war, da kann man gar nicht auf jedes Detail eingehen. Es bietet sich jedoch an, sich nur auf die Region zu beziehen.