Wetter in Bayern: Zum Wochenende hin wird es wieder sonniger

München (dpa/lby) - Nach weitgehend trüben Tagen soll es in Bayern zum Wochenausklang wieder etwas sonniger werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte an, dass es am Freitag oftmals Sonne geben werde - zunächst müsse sich aber der zähe Nebel auflösen. Für Samstag kündigten die Meteorologen im Freistaat weitgehend Sonne und Wolken im Wechsel an. Dazu erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen ein und zehn Grad. Im Donaugebiet könne es an diesen Tagen aber länger trüb bleiben.