 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Zum Wochenende hin wird es wieder sonniger

Wetter in Bayern Zum Wochenende hin wird es wieder sonniger

Nach trüben Tagen zeigt sich in Bayern zum Wochenende wieder öfter die Sonne. Doch nicht überall verschwindet der Nebel so schnell.

Wetter in Bayern: Zum Wochenende hin wird es wieder sonniger
1
Zum Wochenende hin soll es in Bayern nach der Nebelauflösung wieder sonniger werden. (Archivbild) Foto: Katrin Requadt/-/dpa

München (dpa/lby) - Nach weitgehend trüben Tagen soll es in Bayern zum Wochenausklang wieder etwas sonniger werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte an, dass es am Freitag oftmals Sonne geben werde - zunächst müsse sich aber der zähe Nebel auflösen. Für Samstag kündigten die Meteorologen im Freistaat weitgehend Sonne und Wolken im Wechsel an. Dazu erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen ein und zehn Grad. Im Donaugebiet könne es an diesen Tagen aber länger trüb bleiben.

Nach der Werbung weiterlesen

Schon am Donnerstag soll es nach teils langsamer Auflösung von Nebel und Hochnebel in einigen Gebieten Sonnenschein geben. Die Tageshöchsttemperaturen sollen zwischen drei und elf Grad liegen, nachts kann das Thermometer bis auf minus vier Grad fallen.