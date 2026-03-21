Wetter in Bayern: Wochenende startet wechselhaft, dann lockt die Sonne

Wolkiger Start in die neue Woche

Am Montag mache die Sonne wieder einen kleinen Rückzieher. Im Tagesverlauf breiten sich im Freistaat laut den Angaben des DWD Quellwolken aus, in den Alpen kann es regnen. Nachts fallen die Temperaturen demnach weiter unter die Null Grad Grenze. Der Dienstag soll den Angaben zufolge wieder freundlicher werden, mit bis zu 17 Grad.