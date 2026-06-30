Wetter in Bayern Wo in Bayern nun öfter mit Unwettern zu rechnen ist

München (dpa/lby) - Nach einer Nacht mit regional teils schweren Gewittern erwartet den Freistaat heute erneut ein warmer Sommertag mit einem im Tagesverlauf mancherorts hohen Gewitterrisiko. Der Tag startet weitgehend freundlich bei lockerer Quellbewölkung. Doch schon ab mittags erhöht sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in den Alpen und später vor allem im Süden und Osten des Landes bis hin zum Bayerwald und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Umfeld der Alb die Wahrscheinlichkeit für regionale Gewitter oder Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturm.