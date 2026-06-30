Wetter in Bayern Wo in Bayern nun öfter mit Unwettern zu rechnen ist

Bis zu 12 Grad auf der Zugspitze - bis zu 31 im Nordwesten Bayerns

Die Temperaturen steigen - verglichen zur Hitzewelle der vergangenen Tage - nicht mehr so stark an: Es bleibt in Südbayern mit Temperaturen um 28 Grad aber weiter sehr warm. Auf der Zugspitze geht das Thermometer ebenfalls auf bis zu 12 Grad. Der Norden des Freistaates kommt bei Temperaturen bis zu 31 Grad im Nordwesten sogar erneut noch etwas mehr ins Schwitzen, in den Kammlagen sind bis 24, auf dem Großen Arber bis 20 Grad zu erwarten. Zum Abend hin steigt aber auch hier das Gewitterrisiko, oft bleibt es aber den ganzen Tag über trocken.