Am Mittwoch ist es bedeckt und gebietsweise regnerisch bei Temperaturen zwischen einem und elf Grad. Laut DWD können vereinzelte Schneeflocken bis in die Niederungen nicht ausgeschlossen werden. Am Donnerstag regnet es weiter, allerdings fällt von Norden her auch zunehmend Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen null und acht Grad. Zeitweise weht frischer Wind.