Wetter in Bayern: Wetter weiterhin trocken und mild - vereinzelt Frost

München (dpa/lby) - Zuerst Nebel und Wolken, danach kommt die Sonne raus. So soll das Wetter in Bayern laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den nächsten Tagen werden. Nur in einzelnen Gemeinden ist in den Nächten mit Frost zu rechnen, sagte ein Meteorologe des DWD. "Örtlich kann es sein, dass die Menschen ihre Autoscheiben kratzen müssen. Das Thermometer wird dennoch Plusgrade anzeigen", so der Meteorologe weiter. Frostig wird es in der Nacht auf Dienstag allenfalls lokal in Ostbayern.