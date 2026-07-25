Wetter in Bayern: Wetter bleibt am Wochenende weitgehend sommerlich

München (dpa/lby) - Heiß, sonnig - und am Sonntag vielleicht auch ein paar Schauer: So kündigt der Deutsche Wetterdienst das Wetter für das letzte Wochenende vor den großen Sommerferien an. Im Freistaat dürfte dazu das Thermometer über die 30-Grad-Marke klettern: Wetterexperten rechnen für Samstag mit maximal 27 bis 32 Grad und am Sonntag mit bis zu 30 Grad. In den Bergen soll es dagegen deutlich kühler bleiben.