München (dpa/lby) - Heiß, sonnig - und am Sonntag vielleicht auch ein paar Schauer: So kündigt der Deutsche Wetterdienst das Wetter für das letzte Wochenende vor den großen Sommerferien an. Im Freistaat dürfte dazu das Thermometer über die 30-Grad-Marke klettern: Wetterexperten rechnen für Samstag mit maximal 27 bis 32 Grad und am Sonntag mit bis zu 30 Grad. In den Bergen soll es dagegen deutlich kühler bleiben.
Wetter in Bayern Wetter bleibt am Wochenende weitgehend sommerlich
dpa 25.07.2026 - 07:40 Uhr