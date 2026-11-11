Wetter in Bayern: Viel Regen in Bayern - aber im Süden teils erstaunlich warm

In Südbayern gibt es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) viele Wolken und häufig Regen. Im Tagesverlauf sind demnach aber vor allem im Süden auch mal trockene Abschnitte und kurzzeitige Auflockerungen möglich. In Nordbayern soll es dagegen ganztags bedeckt bleiben und häufig regnen.