Wetter in Bayern Viel Regen in Bayern - aber im Süden teils erstaunlich warm
dpa 11.11.2026 - 05:42 Uhr
Viel Regen - und nur mancherorts Chance auf Sonne: So wird das Wetter am Mittwoch in Bayern. Im Süden steigen aber die Temperaturen.
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In Südbayern gibt es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) viele Wolken und häufig Regen. Im Tagesverlauf sind demnach aber vor allem im Süden auch mal trockene Abschnitte und kurzzeitige Auflockerungen möglich. In Nordbayern soll es dagegen ganztags bedeckt bleiben und häufig regnen.
Die Höchstwerte im Norden reichen laut DWD von 6 Grad bis 11 Grad in Unter- und Mittelfranken. In Niederbayern sollen die Temperaturen bei 6 Grad liegen. In Oberbayern wird es laut DWD sehr mild mit Temperaturen bis zu 14 Grad.