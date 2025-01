Wetter in Bayern: Vereinzelt Hochwasser in Franken erwartet

München (dpa/lby) - An einigen Flüssen und Bächen kann es in Franken zu Überschwemmungen kommen. Der Grund: anhaltender Regen und die Schneeschmelze. Wie das Landratsamt Bamberg mitteilte, ist in der Region mit Überschwemmungen und Ausuferungen zu rechnen. So könne im Bereich der Itz ein Anstieg bis Meldestufe drei nicht ausgeschlossen werden. Das bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden können.